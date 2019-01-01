Мейвезер о возвращении в бокс
1 января 2019 12:02 147
Американский боксер Флойд Мейвезер прокомментировал поединок против японского кикбоксером Тенсином Насукавой на турнире RIZIN 14, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Мы оба все еще непобеждены. Он отличный чемпион и прекрасный боец. Я все еще на пенсии, я не собираюсь возвращаться в бокс. Я вернулся, чтобы развлечь японцев", - цитирует Флойда NESN.
Поединок завершился в первом раунде. Мейвезер трижды отправлял своего соперника в нокдаун. Бой проходил по правилам бокса.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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