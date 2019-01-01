В больницах США была найдена вызывающая инфекции бактерия

Опасная бактерия, которая не только вызывает различные госпитальные инфекции, но и весьма устойчива к различным антибиотикам, была найдена в водопроводной системе одного из медцентров в США, где 2 года назад началась эпидемия, передает Day.Az со ссылкой на anonsens.ru.

В 2016 году более десятка пациентов получили различные заболевания, вызванные устойчивой к антибиотикам бактерии. Тогда очаг эпидемии удалось взять под контроль, выяснили, откуда появились опасные бактерии, но полностью их убить не могли до недавнего времени.

Группа ученых из различных ВУЗов США вместе проанализировали все данные и пришли к выводу, что бактерия попала в организмы пациентов из питьевой воды. Проверка станции, поставляющей воду в центр ничего не дала, а вот в водопроводной системе самого центра обнаружились те самые бактерии, ставшие причиной эпидемии 2016 года. Замена умывальников и части труб помогла лишь на некоторое время, но вскоре бактерии вновь появились. После этого возбудитель нашли в горячей воде, которая, как выяснилось, не содержала достаточного количества хлора и была ниже требуемой температуры. Лишь когда устранили все выявленные нарушения, бактерии были уничтожены.