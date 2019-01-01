Евро отмечает свое двадцатилетие

Евро достиг своего двадцатилетия, не один год из которых пришелся на глобальный финансово-экономический кризис, еврозона за этот период только расширилась, несмотря на возникавшие риски отделения от нее некоторых стран, а "любовь" к евро среди жителей региона подрастает, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Появление евро - это один из знаковых этапов европейской интеграции. Однако его рождению предшествовал период подготовки, в частности, создание экономического и монетарного союза. Этот союз внутри ЕС был запущен в 1992 года. Он включает в себя, помимо прочего, координацию экономической и бюджетной политики стран. Все страны ЕС принимают участие в экономическом союзе, но лишь часть из них входят в еврозону, которая также предполагает наличие евро в качестве нацвалюты, общую монетарную политику, проводимую Европейским центробанком.

Евро стало официальной валютой 11 стран Евросоюза 1 января 1999 года. При этом в первые три года он был "невидимым" - использовался в электронных платежах, отмечает ЕЦБ. А вот уже 1 января 2002 года евро поступил в наличное обращение и заменил собой национальные валюты.



Среднегодовой курс евро в 2002 году, согласно данным Евростата, был на уровне 0,9456 доллара за евро, к 2008 году поднялся до 1,4708 доллара за евро, в 2017 году - 1,1297 доллара за евро. Евро является второй важнейшей валютой в мире, в частности, с точки зрения международных платежей, кредитования и резервов центробанков, свидетельствуют данные европейских государственных структур.

Изначальными участниками еврозоны были Австрия, Бельгия, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Испания и Португалия. Греция присоединилась в 2001 году, Словения - в 2007 году, Кипр и Мальта - в 2008 году, Словакия - в 2009 году, Эстония - в 2011 году, Латвия - в 2014 году и Литва в 2015 году.

Сейчас в еврозону входят 19 государств ЕС с общим населением около 340 миллионов человек. Все страны Евросоюза, кроме Дании и Великобритании (последняя покидает ЕС 29 марта), как ожидается, со временем присоединяться к еврозоне, когда выполнят необходимые для этого критерии.

Стоит также отметить, что евро применяют и не входящие в Евросоюз Черногория и Косово. Кроме того, жители европейских микрогосударств - Андорра, Монако, Сан Марино и Ватикан, которые не являются частью Евросоюза, используют евро в качестве официальной валюты.