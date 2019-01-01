Во Франции посетители аттракциона застряли на высоте 50 метров
1 января 2019 11:53 153
Группа посетителей аттракциона во французском городе Ренн около восьми часов была заблокирована на высоте более 50 метров, сообщает BFM TV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Восемь человек, пятеро из которых несовершеннолетние, застряли в гондоле аттракциона Bomber Max на высоте 52 метра. Спасателям пришлось задействовать вертолет.
Инцидент произошел около 22.30 мск.
В настоящее время все заблокированные на аттракционе люди эвакуированы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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