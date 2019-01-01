Во Франции посетители аттракциона застряли на высоте 50 метров

Группа посетителей аттракциона во французском городе Ренн около восьми часов была заблокирована на высоте более 50 метров, сообщает BFM TV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Восемь человек, пятеро из которых несовершеннолетние, застряли в гондоле аттракциона Bomber Max на высоте 52 метра. Спасателям пришлось задействовать вертолет.

Инцидент произошел около 22.30 мск.

В настоящее время все заблокированные на аттракционе люди эвакуированы.