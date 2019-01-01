В России сошли с рельсов 16 вагонов
1 января 2019 13:14 167
В Свердловской области сошли с рельсов 16 вагонов, груженых углем, сообщает пресс-служба управления МЧС по региону, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Представители ведомства добавили, что в результате инцидента был нарушен габарит соседнего пути.
"Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет", - говорится в сообщении МЧС.
В ведомстве подчеркнули, что движение пассажирских поездов по направлению Каменск-Уральский - Екатеринбург будет организовано измененным маршрутом через станцию Богданович.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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