В России сошли с рельсов 16 вагонов

В Свердловской области сошли с рельсов 16 вагонов, груженых углем, сообщает пресс-служба управления МЧС по региону, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Представители ведомства добавили, что в результате инцидента был нарушен габарит соседнего пути.

"Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет", - говорится в сообщении МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что движение пассажирских поездов по направлению Каменск-Уральский - Екатеринбург будет организовано измененным маршрутом через станцию Богданович.