В Ереване полностью сгорела квартира - ФОТО
1 января 2019 11:59 150
В службу "911" Министерства чрезвычайных ситуаций Армении 1 января в 02:10 поступил вызов из Еревана. Об этом Новости Армении сообщили в пресс-службе МЧС Армении, передает Day.Az.
В одной из квартир многоэтажного дома, расположенного на 7-ом этаже по адресу улица Эребуни 21/1 вспыхнул пожар.
На место пожара выехали четыре пожарные бригады из пожарно-спасательного отряда МЧС, Аварийно-спасательные и оперативные группы Национального центра управления кризисными ситуациями, а также дежурная группа врачей по чрезвычайным ситуациям.
Пожар был потушен в 03:22.
Квартира, которая принадлежала гражданину А.Б., полностью сгорела (около 45 кв.м.).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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