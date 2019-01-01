В Ереване полностью сгорела квартира - ФОТО

В службу "911" Министерства чрезвычайных ситуаций Армении 1 января в 02:10 поступил вызов из Еревана. Об этом Новости Армении сообщили в пресс-службе МЧС Армении, передает Day.Az.

В одной из квартир многоэтажного дома, расположенного на 7-ом этаже по адресу улица Эребуни 21/1 вспыхнул пожар.

На место пожара выехали четыре пожарные бригады из пожарно-спасательного отряда МЧС, Аварийно-спасательные и оперативные группы Национального центра управления кризисными ситуациями, а также дежурная группа врачей по чрезвычайным ситуациям.

Пожар был потушен в 03:22.

Квартира, которая принадлежала гражданину А.Б., полностью сгорела (около 45 кв.м.).