Ким Чен Ын в новогоднем обращении поставил условие США

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении заявил, что его решимость относительно полной денуклеаризации остается неизменной, но ему, возможно, придется искать новый путь, если Соединенные Штаты продолжат требовать односторонних действий. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Ким Чен Ын сказал, что прогресс в деле денуклеаризации будет быстрее, если Соединенные Штаты предпримут соответствующие действия.

Он добавил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом в любое время, чтобы достичь результатов, которые будет приветствовать международное сообщество.

"У Северной Кореи, однако, не будет иного выбора, кроме как искать новый путь для того, чтобы защитить суверенитет, если Соединенные Штаты недооценят терпение нашего народа, принуждая нас к чему-то, преследуя санкциями и давлением, не соблюдая обещания, которую они дали перед миром", - заявил Ким Чен Ын.

Он также призвал Южную Корею полностью остановить совместные военные учения с США.

"Теперь, когда Северная и Южная Корея решили встать на путь мира и процветания, мы настаиваем на том, чтобы совместные военные учения с внешними силами больше не допускались, а развертывание военного оружия, как, например, внешние стратегические активы, должно быть полностью прекращено" , - сказал лидер КНДР.