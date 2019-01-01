Ливни и оползни на Филиппинах: число погибших увеличилось до 75

Число погибших в результате сильных дождей и оползней, вызванных тропической депрессией "Усман", увеличилось до 75 человек, сообщает местный телеканал ABS-CBN со ссылкой на заявление представителя Национального совета по снижению рисков и управлению катастрофами (NDRRMC) Эдгара Посадаса, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 61 погибшем и 18 пропавших без вести.



По словам Посадаса, из 75 человек 59 погибли в регионе V (Бикольсий регион), 13 в регионе VIII (Восточные Висайи) и три человека погибли в других регионах страны. Всего более 191 тысячи человек оказались затронуты стихией, 16 пропали без вести.

Он добавил, что число жертв нуждается в проверке и подтверждении и не является официальным, так как NDRRMC продолжает получать данные из разных регионов.

