Ливни и оползни на Филиппинах: число погибших увеличилось до 75
Число погибших в результате сильных дождей и оползней, вызванных тропической депрессией "Усман", увеличилось до 75 человек, сообщает местный телеканал ABS-CBN со ссылкой на заявление представителя Национального совета по снижению рисков и управлению катастрофами (NDRRMC) Эдгара Посадаса, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее сообщалось о 61 погибшем и 18 пропавших без вести.
По словам Посадаса, из 75 человек 59 погибли в регионе V (Бикольсий регион), 13 в регионе VIII (Восточные Висайи) и три человека погибли в других регионах страны. Всего более 191 тысячи человек оказались затронуты стихией, 16 пропали без вести.
Он добавил, что число жертв нуждается в проверке и подтверждении и не является официальным, так как NDRRMC продолжает получать данные из разных регионов.
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