Талибы атаковали военных в Афганистане: 20 погибших, десятки раненых

1 января 2019 14:24

Вооруженные боевики движения "Талибан" атаковали места дислокации силовиков в провинции Сари-Пуль на севере Афганистана. В результате ожесточенных боев погибли 20 сотрудников сил безопасности, еще 23 получили ранения. Об этом сообщает агентство "Анадолу", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Боевики напали на уезд Сайяд с трех направлений. В ходе перестрелки уничтожено множество талибов", - цитирует агентство пресс-секретаря администрации губернатора провинции Забиуллаха Амани.  

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