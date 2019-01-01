Талибы атаковали военных в Афганистане: 20 погибших, десятки раненых
1 января 2019 14:24 171
Вооруженные боевики движения "Талибан" атаковали места дислокации силовиков в провинции Сари-Пуль на севере Афганистана. В результате ожесточенных боев погибли 20 сотрудников сил безопасности, еще 23 получили ранения. Об этом сообщает агентство "Анадолу", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
"Боевики напали на уезд Сайяд с трех направлений. В ходе перестрелки уничтожено множество талибов", - цитирует агентство пресс-секретаря администрации губернатора провинции Забиуллаха Амани.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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