В Страсбурге восемь человек пострадали от петард
Восемь человек, получившие травмы от разрыва петард во время празднования Нового года в Страсбурге, госпитализированы в местную больницу, сообщает издание Voix du Nord со ссылкой на медицинское учреждение, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Большинство пациентов в возрасте от 5 до 32 лет доставлены в больницу с ожогами, травмами рук, головы, тела, у нескольких человек наблюдалась временная глухота. Как сообщил представитель медицинского учреждения Филипп Ливарно, у двух человек не хватало нескольких пальцев.
"В обоих случаях это были петарды, которые не продаются в магазинах: одна, предположительно, из Польши, была куплена у продавца, торгующего незаконно, вторая была изготовлена кустарным способом", - заявил он.
Как отмечает издание, по сравнению с прошлым годом число травм из-за неосторожного обращения с пиротехникой в городе сократилось - тогда по итогам празднования власти зафиксировали 29 подобных случаев.
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