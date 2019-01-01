Совет ЕС впервые возглавила Румыния

Румыния в первый день 2019 года вступила в права председателя Совета ЕС. Председательство Румынии состоится в решающий момент для будущего Европейского союза. В разгар румынского председательства Соединенное Королевство покинет 30 марта 2019 года Европейский союз, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Румыния справится с пост-Brexit наилучшим возможным образом", - заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, на встрече с премьер-министром Румынии Виорику Дэнчилэ в связи с подготовкой румынского председательства в Совете ЕС.

К задачам "чрезвычайной сложности" нового председателя Совета ЕС Юнкер отнес также согласование долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы.

"Без Румынии Европейский союз не был бы полным. Сегодня он укомплектован, потому что Румыния после десятилетий отделения, надо сказать - искусственного, ныне является частью европейской семьи, чтобы укорениться в ней навсегда", - сказал глава Еврокомиссии.

Он также выразил уверенность, что до конца мандата нынешней Европейской комиссии в 2019 году удастся решить вопрос о приеме Румынии в Шенгенское пространство.

Вместе с тем Юнкер указал на то, что внутри Румынии "нужен сплоченный фронт, чтобы во время председательства в Совете так же способствовать единству ЕС".

"Я полагаю, что правительство Румынии еще не в полной мере осознало, что означает возглавлять страны ЕС", - поделился председатель ЕК своим мнением с редакцией "Вельт".

Юнкер признал, что Бухарест "технически хорошо подготовлен" к своему первому председательству в Евросоюзе, но в то же время отметил, что для "осмотрительных действий" Румынии требуются умение слышать других и твердая готовность подчинять свои интересы интересам других.