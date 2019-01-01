В России подросток напился и напал на полицейского

В новогоднюю ночь в Туле 17-летний подросток напал на полицейского. Об этом сообщается на сайте областного управления СК, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что подросток находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно.

"С целью пресечения совершаемого им административного правонарушения к нему подошел сотрудник полиции. В ответ на это подозреваемый ударил сотрудника полиции осколком разбитой бутылки по кисти правой руки, чем причинил телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Подросток был задержан.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).