В России подросток напился и напал на полицейского
1 января 2019 16:02 200
В новогоднюю ночь в Туле 17-летний подросток напал на полицейского. Об этом сообщается на сайте областного управления СК, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что подросток находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно.
"С целью пресечения совершаемого им административного правонарушения к нему подошел сотрудник полиции. В ответ на это подозреваемый ударил сотрудника полиции осколком разбитой бутылки по кисти правой руки, чем причинил телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Подросток был задержан.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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