«Челси» получил рекордный доход
1 января 2019 16:26 194
Английский "Челси" опубликовал финансовый отчет за сезон-2017/18, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Стоит отметить, что лондонский клуб обновил собственный рекорд прибыли.
Доход "Челси" вырос с €397 млн до €487 млн (на 22,7 процентов). Впервые команда перешагнула отметку в £400 млн (€440 млн). Благодаря продаже футболистов на €124 млн клуб получил наибольшую чистую прибыль в своей истории - €68,1 млн.
Также доход увеличился благодаря трансляциям. Они возросли с €45,8 млн до €224 млн. Это связано с участием команды в еврокубках.
Такие результаты полностью соответствуют финансовому фейр-плей УЕФА.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
16:27
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