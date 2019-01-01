«Челси» получил рекордный доход

Английский "Челси" опубликовал финансовый отчет за сезон-2017/18, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Стоит отметить, что лондонский клуб обновил собственный рекорд прибыли.

Доход "Челси" вырос с €397 млн до €487 млн (на 22,7 процентов). Впервые команда перешагнула отметку в £400 млн (€440 млн). Благодаря продаже футболистов на €124 млн клуб получил наибольшую чистую прибыль в своей истории - €68,1 млн.

Также доход увеличился благодаря трансляциям. Они возросли с €45,8 млн до €224 млн. Это связано с участием команды в еврокубках.

Такие результаты полностью соответствуют финансовому фейр-плей УЕФА.