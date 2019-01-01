Известный хоккеист устроил дебош на борту самолета - ОБНОВЛЕНО
16:49
Известный хоккеист устроил дебош на борту самолета, следовавшего из Сочи в Москву, сообщает "Интерфакс", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Лайнер был вынужден совершить вынужденную посадку первого января в Воронеже из-за пьяного дебошира, который требовал еще одну порцию алкоголя, но ему было отказано. Он поругался со стюардессой, ударил ее, а потом также вступил в конфликт с соседом, который старался унять хоккеиста.
"Это известный российский хоккеист, играющий в России и за рубежом", - сообщает агентство со ссылкой на неназванный источник. Однако имя спортсмена пока не разглашается.
В Воронеже дебошир был передан полиции, а самолет вылетел в Москву.
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16:38
Самолет, летевший из Сочи в Москву, вынужденно сел в Воронеже из-за пьяного пассажира, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По ее словам, мужчина нарушал общественный порядок и матерился на пассажиров и бортпроводников, из-за чего командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Воронеже.
Транспортная полиция получила запрос об отправке наряда на борт самолета. В результате 37-летнего пассажира доставили в дежурную часть Юго-Восточного линейного управления МВД на транспорте. На него составили административный протокол по статье "Мелкое хулиганство".
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