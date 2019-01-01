Спасение младенца из-под завалов в Магнитогорске - ВИДЕО
1 января 2019 17:01 142
В социальных сетях публикуют видео спасения 11-месячного мальчика из-под завалов после обрушения подъезда дома в Магнитогорске, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
На записи видно что один из спасателей вытягивает младенца, его заворачивают в одеяло и передают медикам.
Ранее сообщалось, что мать смогла самостоятельно спастись и вытащить трехлетнего сына, а младенец остался в кроватке.
Также стало известно, что спасатели услышали плач, а ребенка спасло то, что он был тепло укутан.
По последним данным, число погибших при взрыве в Магнитогорске возросло до восьми.
Нажмите на видео для просмотра:
Нажмите на видео для просмотра:Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
16:26 193
«Челси» получил рекордный доход
16:27
Прогноз погоды на завтра
-
31 Дек. 2018 23:10 10 573
-
31 Дек. 2018 23:56 10 219
-
00:40 7 675
-
31 Дек. 2018 22:01 3 990
-
31 Дек. 2018 17:40 2 460