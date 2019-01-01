Спасение младенца из-под завалов в Магнитогорске - ВИДЕО

В социальных сетях публикуют видео спасения 11-месячного мальчика из-под завалов после обрушения подъезда дома в Магнитогорске, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На записи видно что один из спасателей вытягивает младенца, его заворачивают в одеяло и передают медикам.

Ранее сообщалось, что мать смогла самостоятельно спастись и вытащить трехлетнего сына, а младенец остался в кроватке.

Также стало известно, что спасатели услышали плач, а ребенка спасло то, что он был тепло укутан.

По последним данным, число погибших при взрыве в Магнитогорске возросло до восьми.

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