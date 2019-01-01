Спасение младенца из-под завалов в Магнитогорске - ВИДЕО

1 января 2019 17:01

В социальных сетях публикуют видео спасения 11-месячного мальчика из-под завалов после обрушения подъезда дома в Магнитогорске, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На записи видно что один из спасателей вытягивает младенца, его заворачивают в одеяло и передают медикам.

Ранее сообщалось, что мать смогла самостоятельно спастись и вытащить трехлетнего сына, а младенец остался в кроватке.

Также стало известно, что спасатели услышали плач, а ребенка спасло то, что он был тепло укутан.

По последним данным, число погибших при взрыве в Магнитогорске возросло до восьми.

Нажмите на видео для просмотра:

Спасение младенца из-под завалов в Магнитогорске - 1

Нажмите на видео для просмотра:

Спасение младенца из-под завалов в Магнитогорске

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az