Экс-премьер Пакистана обжаловал приговор о семилетнем заключении

Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф подал апелляцию на решение пакистанского суда, на прошлой неделе приговорившего его к семи годам тюрьмы и штрафу в 2,5 миллиона долларов в рамках дела о коррупции, сообщает газета DAWN, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На прошлой неделе Антикоррупционный суд Исламабада признал Шарифа виновным в участии в коррупционной схеме. В частности, политик не смог доказать пакистанской юстиции законность приобретения сталелитейного завода "Аль-Азиза", расположенного в Саудовской Аравии. По второму разбирательству, связанному с инвестиционной фирмой Flagship Investment, он был оправдан. Суд назначил экс-премьеру приговор в виде 7 лет лишения свободы и штрафу в размере 2,5 миллиона долларов. Кроме того, суд запретил ему занимать государственные должности в течение 10 лет после исполнения наказания.



Как говорится в апелляционной жалобе экс-премьера, решение суда основано на неправильном толковании и интерпретации закона. Согласно утверждению защиты, имеющиеся доказательства были представлены некорректно, а приговор был вынесен без рассмотрения претензий со стороны защиты.

Верховный суд Пакистана в июле 2017 года отстранил Шарифа от должности премьер-министра после публикации так называемого "панамского досье". Согласно досье, дети экс-премьера владели офшорными счетами на Виргинских островах, под их управлением находилась дорогостоящая недвижимость в Лондоне. Источники средств, на которые была приобретена эта недвижимость, вызвали сомнения у пакистанской юстиции, что послужило поводом для начала расследования.



Всего против Шарифа было возбуждено три уголовных дела о коррупции. Первое разбирательство завершилось в июле - тогда Антикоррупционный суд Исламабада приговорил Шарифа к 10 годам тюрьмы и назначил ему крупный денежный штраф. Вслед за этим защита экс-премьера Пакистана подала апелляцию, и он был временно отпущен под залог.

Шариф занимал пост премьера Пакистана трижды: в 1990-1993, 1997-1999 и 2013-2017 годах.

