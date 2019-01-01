В Москве грабители убили сотрудника магазина из-за 126 рублей

1 января 2019 17:36

На северо-востоке Москвы два грабителя до смерти избили сотрудника магазина "Фикс прайс", сообщает РЕН ТВ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала, злоумышленники проникли в помещение после закрытия магазина и напали на контролера торгового зала. Жестоко избив мужчину, они похитили денежный ящик кассового аппарата. Позже выяснилось, что в нем было всего 126 рублей.

Пострадавший сотрудник магазина скончался на месте происшествия от переломов и других травм.
 

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