В Индии грузовик въехал в хижину, погибли семь человек

Грузовой автомобиль, перевозивший рогатый скот, въехал в расположенную у дороги хижину, семь человек, включая четырех детей, погибли, сообщает издание New Indian Express со ссылкой на источники в полиции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел во вторник утром по местному времени. По данным источников издания, полицейский фургон преследовал грузовик, перевозивший домашний скот. На высокой скорости водитель транспортного средства не справился с управлением и въехал в хижину. В результате ДТП погибли члены одной семьи, в том числе четыре ребенка и две женщины. На месте происшествия работают правоохранительные органы.



Из-за перегруженности, плохого состояния дорог и неаккуратного вождения в Индии часто происходят серьезные ДТП. По официальной статистике, каждый день в стране в результате аварий на дорогах гибнут 400 человек, за год жертвами ДТП становятся почти 150 тысяч человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодная смертность на индийских дорогах в последние годы превышает 200 тысяч человек.

