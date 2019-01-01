Объявлена дата выхода нового сезона «Очень странных дел»

1 января 2019 19:02

Netflix опубликовал новогодний постер и тизер к третьему сезону мистического сериала "Очень странные дела", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новые эпизоды выйдут 4 июля. Действие сюжета развернется в 1985 году.

Также в тизере были опубликованы названия новых серий.

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