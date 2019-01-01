В Пентагоне новый начальник: обязанности Мэттиса начал исполнять Шэнахан

После отставки Джеймса Мэттиса с поста главы Министерства обороны США, исполняющим обязанности на этой должности будет его уже бывший заместитель Патрик Шэнахан. Об этом говорится в сообщении на сайте Пентагона, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По его словам, Пентагон и дальше будет сосредоточен на защите американцев, а также он выразил уважение Мэттису за проделанную работу.

И.о. главы Минобороны США с нетерпением ждет начала работы с главами других силовых структур и с американским президентом Дональдом Трампом для реализации его замыслов.

"Министерство обороны продолжает оставаться одним из основных институтов нашей страны. Наша основополагающая сила заключается в замечательных мужчинах и женщинах, которые добровольно служат нашей стране и защищают нашу свободу, принося огромные личные жертвы. Для меня большая честь работать с такой преданной командой, преданной величию нашего народа", - заявил Шэнахан.

Как сообщалось, 20 декабря президент США объявил об отставке министра обороны Джеймса Мэттиса. Трамп поблагодарил Мэттиса за вклад в развитие новых вооружений и выполнение союзнических обязательств в отношении других стран.