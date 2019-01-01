Мужчина умышленно наехал на группу людей в Германии - ОБНОВЛЕНО
18:48
На западе Германии, в городе Ботроп в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, автомобиль наехал на пешеходов. В полиции предполагают, что водитель устроил наезд из-за враждебного отношения к иностранцам, сообщило агентство DPA, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошел в центре города вскоре после встречи Нового года. Пятидесятилетний водитель врезался в граждан Сирии и Афганистана, а затем попытался совершить наезд на автобусную остановку. При этом пострадали четыре человека.
Нарушителя задержали. В полиции и прокуратуре города заявили, что исходят из того, что речь идет о "целенаправленной атаке", которую тот совершил, возможно, из-за ксенофобских убеждений. Кроме того, есть сведения о психическом заболевании задержанного.
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18:03
На западе Германии 50-летний мужчина умышленно наехал на группу людей, пострадали как минимум четыре человека. Как сообщила во вторник местная полиция, инцидент произошел в новогоднюю ночь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Уточняется, что водитель несколько раз попытался наехать на прохожих в разных местах - сначала в городе Боттроп, затем в Эссене. Злоумышленник задержан. Полиция не исключает, что мотивом его действий могла быть ксенофобия. Кроме того, у правоохранительных органов есть информация о психическом заболевании мужчины.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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