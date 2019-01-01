Основные события 2018 года в Турции

2018 год был одним из самых запоминающихся в политической и экономической жизни Турции. В стране его уже называют годом экономических достижений, но также 2018 год можно назвать годом туристического бума в Турции.

Чем же запомнился в Турции 2018 год?



Исторический союз оппозиции Турции с правящей партией

Лидер одного из самых крупных оппозиционных движений Турции - Партии национального движения (MHP) Девлет Бахчели отказался от выдвижения кандидатуры от партии МНР на президентских выборах в пользу правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

Бахчели отметил, что MHP не станет выдвигать кандидата на президентских выборах в 2019 году. Как сказал лидер партии, MHP поддержит нынешнего Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, если он выдвинет свою кандидатуру на выборах.

Операция "Оливковая ветвь"

С целью вытеснения отрядов террористических организаций PYD и YPG из сирийского города Африн 20 января в 17:00 по местному времени ВС Турции совместно с Сирийской свободной армией (ССА) приступили к масштабной военной операции. Как заявил ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, предположительно, в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операции были задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносили авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

В течение двенадцати дней в рамках операции "Оливковая ветвь" было уничтожено свыше 700 террористов. Погибли трое турецких военнослужащих.

"Комментируя операцию "Оливковая ветвь", Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что после освобождения сирийского Африна от боевиков PYD и YPG турецкие вооруженные силы приступят к операции по вытеснению террористов из района Манбидж.

Исторический визит Эрдогана в Ватикан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершил визит в Ватикан по приглашению Папы Римского Франциска. Это был первый за последние 59 лет визит в Ватикан высокопоставленных лиц Турции на уровне президента страны. В рамках визита состоялось обсуждение решения США о признании Иерусалима столицей Израиля, а также так называемого "геноцида армян". Турция выразила Ватикану свою обеспокоенность по поводу необоснованных претензий армян в связи с событиями 1915 года, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя итоги визита в Ватикан. "Папа Франциск солидарен с Турцией по поводу так называемого "геноцида армян", - сказал Эрдоган



ВС Турции установили контроль над всей границей с сирийским Африном

Военная операция "Оливковая ветвь" по очистке сирийского Африна от террористов PYD вступила в новый этап - 26 февраля ВС Турции установили полный контроль на всей протяженности границы с сирийским районом Африн. Кроме того, ВС Турции не допустили вхождения в Африн отрядов так называемого "народного ополчения Сирии".

Комментируя данный факт, президент Турции Эрдоган сказал, что ВС Турции дали отпор силам, которые хотели прорваться в Африн.

По словам Эрдогана, около 10 автомобилей с якобы проправительственными сирийскими силами хотели прорваться в Африн. ВС Турции открыли предупредительный огонь, после чего эти силы покинули окрестности Африна.

ВС Турции полностью освободили административный центр Африн

Президент Эрдоган заявил о том, что ВС Турции и силы Свободной сирийской армии освободили административный центр сирийского района Африн от террористов PYD и YPG. После освобождения административного центра Турция направила в Африн гуманитарную помощь, а также заявила о начале восстановлении инфраструктуры города.

После установления полного контроля над Африном Эрдоган заявил, что ВС Турции могут войти в Синджар на севере Ирака для борьбы с РПК. "Если правительство Ирака будет медлить в борьбе с РПК, то ВС Турции смогут быстро решить этот вопрос", - сказал президент Турции.

Турция испытала баллистические ракеты

В Турции проведены успешные испытания первых баллистических ракет отечественной разработки "Гёкдоган" и "Боздоган".

Ракеты являются совместной разработкой Совета по научно-техническим исследованиям Турции и Научно-исследовательского института оборонной промышленности страны.

Впервые они были представлены на Международной выставке продукции оборонной промышленности IDEF-2017 в Стамбуле.

АЭС "Аккую" - мечта становится реальностью

В начале апреля в турецкой провинции Мерсин состоялась церемония закладки фундамента первой в Турции АЭС "Аккую", в которой приняли участие президенты Турции и России - Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак назвал АЭС "Аккую" 60-летней мечтой Турции.

До визита президента РФ Владимира Путина в Анкару Агентство по атомной энергетике Турции выдало лицензию на строительство первого блока АЭС "Аккую". Соглашение о строительстве АЭС "Аккую" было подписано 12 мая 2010 года в Анкаре между российским и турецким правительствами, а 13 декабря того же года было зарегистрировано АО "Аккую Нуклеар".

Проект АЭС "Аккую" предполагает строительство четырех энергоблоков с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", которые соответствуют самым высоким, "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого блока составит 1200 МВт. Стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов долларов.

Центробанк Турции вывел золотые резервы из США

Центральный банк Турции перевел в Турцию золотые резервы, хранившиеся до этого в Федеральной резервной системе США.

Общий объем хранившегося в США золотого запаса Центробанка Турции составлял 220 тонн. Согласно данным СМИ, в настоящее время другие турецкие банки - Ziraat Bank и Vakıfbank приступили к работе по переносу золотого запаса в объеме 95 тонн из США в Турцию.

Также Турция планирует увеличить золотой запас страны посредством продажи старых, бесхозных, а также конфискованных автомобилей. Для этого местные муниципалитеты будут продавать брошенные или же конфискованные автомобили, а доходы от их продажи будут размещены в государственных банках, которые на эти средства будут закупать золото.

Турция идет на досрочные парламентские и президентские выборы

Лидер Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели 17 апреля выступил с инициативой проведения досрочных парламентских и президентских выборов в Турции. Бахчели предложил провести досрочные выборы 26 августа текущего года. На следующий день президент Эрдоган по итогам встречи с Бахчели заявил, что досрочные парламентские выборы необходимы Турции, и они будут проведены 24 июня текущего года. Это заявление Эрдогана было неожиданностью для политических партий страны.

Эрдоган также заявил, что досрочные выборы в Турции - опережающий шаг, направленный против сил, которые намерены дестабилизировать страну.

Парламент Турции 20 апреля утвердил новую дату проведения досрочных выборов. За проведение 24 июня досрочных парламентских и президентских выборов проголосовали 386 депутатов из 537.

А 26 апреля Высшая избирательная комиссия (YSK) Турции обнародовала число политических партий, которые примут участие в парламентских и президентских выборах.

Открытие Трансанатолийского трубопровода (TANAP)

12 июня в Турции состоялось открытие Трансанатолийского трубопровода (TANAP) при участии президентов Азербайджана и Турции - Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана, а также других глав государств. Выступая на церемонии открытия, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что TANAP является очередной победой Турции и Азербайджана.

"Мы в Азербайджане очень рады успехам, достигнутым под руководством Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Благодаря неустанной деятельности Президента Эрдогана Турция превратилась в большую силу в мировом масштабе", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что Турция является страной, определяющей мировую повестку дня.

Открытие TANAP было одним из самых знаменательных событий в Турции. Комментируя открытие TANAP, президент Турции сказал, что Запад поймет значимость солидарности Анкары и Баку, когда получит газ по этому трубопроводу.

Эрдоган победил на президентских выборах

24 июня текущего года в Турции состоялись парламентские и президентские выборы. Явка избирателей составила 87 процентов.

Реджеп Тайип Эрдоган набрал на президентских выборах 52,82 процента голосов избирателей, кандидат от Народной республиканской партии (CHP) Мухаррем Индже - 30,68 процента, кандидат от "İyi Parti" Мэраль Акшенер - 7,44 процента, кандидат Демократической партии народов (HDP) Селахеддин Демирташ - 7,44 процента, кандидат от партии "Сеадет" (SP) Темель Карамоллаоглу - 0,89 процента, кандидат от партии "Ватан" (Vatan Partisi) Догу Перинчек набрал 0,20 процента голосов избирателей.

Что касается парламентских выборов, блок "Народное единство" набрал 53,80 процента голосов избирателей, блок "MİLLET İTTİFAKI" с участием CHP, SP и "İyi Parti" - 34,07 процента, а HDP - 11,08 процента. Остальные партии набрали 1,04 процента голосов избирателей.

Таким образом, ПСР будут представлять в парламенте страны 293, MHP- 49, CHP-146, İyi Parti - 46, а HDP - 66 депутатов. Партия SP и Vatan Partisi не будут представлены в парламенте страны.

Турция и Нидерланды возобновили дипломатические отношения

Турция и Нидерланды приняли решение восстановить дипломатические отношения. Министр иностранных дел Нидерландов направил главе турецкого МИД послание, в связи с чем министр иностранных дел Турции позвонил голландскому коллеге. В ходе телефонного разговора министры договорились нормализовать дипломатические отношения Нидерландов и Турции.

Главы МИД договорились в ближайшее время направить послов в страны, и о визите главы МИД Нидерландов в Турцию с официальным визитом во второй половине 2018 года.

Отношения Турции и Нидерландов ухудшились в марте 2017 года после отмены визита главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Нидерланды. Министр планировал посетить митинг в нидерландском городе Роттердам, чтобы информировать турецких граждан в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

После этого, в марте 2017 года, турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов из отпуска. В феврале 2018 года МИД Нидерландов официально отозвал из Турции своего посла.

Убийство саудовского журналиста в Стамбуле

2 октября Джемаль Хашкаджи, известный критическими высказываниями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, куда пришел для получения документов по оформлению брака с гражданкой Турции. По прошествии нескольких дней турецкая полиция приступила к расследованию дела об его исчезновении.

20 октября власти Саудовской Аравии сообщили, что Хашкаджи погиб в результате конфликта в генконсульстве. Генеральный прокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб заявил, что под следствием находятся 18 подданных страны, личности которых не раскрываются. Он также сообщил об увольнении советника наследного принца генерала Ахмеда Асири, занимавшего высокий пост в разведке королевства, и советника королевской канцелярии в ранге министра Сауда аль-Кахтани.

Комментируя данный факт, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что у Турции много новых фактов об убийстве саудовского журналиста, однако Анкара считает преждевременным оглашать все имеющиеся сведения. Президент Турции сказал, что убийство Хашкаджи - не рядовое преступление. Глава государства также отметил, что в убийстве Хашкаджи подозреваются 18 человек и власти Саудовской Аравии должны расследовать это дело.

Открытие нового аэропорта в Стамбуле

29 октября в Стамбуле состоялось открытие нового аэропорта, и в этой церемонии приняли участие Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр транспорта и инфраструктуры Турции Мехмет Джахит Турхан.

Третий аэропорт Стамбула построен в районе озера Теркос в северной части города.

Тендер на строительство аэропорта выиграл консорциум компаний Limak-Kolin-Cengiz-MaPa-Kalyon.

Строительство аэропорта обошлось в 10 миллиардов турецких лир, сообщили ранее Trend в отделе воздушного транспорта министерства транспорта и инфраструктуры Турции. На его строительство были выделены кредиты со стороны следующих турецких банков: Ziraat Bank - 1,54 миллиарда евро, Halkbank и Vakıfbank - по одному миллиарду евро, Denizbank - 500 миллионов евро, Garanti и Finansbank - по 300 миллионов евро.

Отметим, что первый аэропорт в Турции был построен в 1912 году и использовался в военных целях. В 1953 году аэропорт Стамбула впервые был открыт для международных рейсов, а в 1985 году он был переименован в честь основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Открытие НПЗ STAR

19 сентября в Турции состоялось открытие НПЗ STAR, принадлежащего азербайджанской госкомпании SOCAR.

Отметим, что на НПЗ STAR будут производиться нафта, дизельное топливо с ультранизким содержанием серы, авиационный керосин, нефтяной кокс, сжиженный газ и другие продукты. НПЗ не будет производить бензин и мазут. На заводе планируется осуществлять переработку таких сортов нефти, как Azeri Light, Kerkuk и Urals.

На сегодня долевое распределение в проекте следующее: 60 процентов принадлежат Rafineri Holding (в 100-процентном владении SOCAR Turkey Energy), которая ранее выкупила все 18,5 процента долевого участия Turcas Petrol в проекте, и 40 процентов - SOCAR.



Эрдоган заявил о начале новых антитеррористических операций на севере Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что несмотря на то, что США обещали Турции, что не будут поддерживать сирийское крыло РПК - PYD/YPG, Вашингтон не сдержал своего слова.

Он отметил, что в течение трех дней ВС Турции приступят к новой военной операции на севере Сирии против сирийского крыла террористической организации РПК - PYD/YPG.

После этого, 19 декабря президент США Дональд Трамп заявил о победе над террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских войск в данной стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США приступили к выводу войск из Сирии, но победа над ИГ не означает прекращения существования коалиции. Агентство "Рейтерс" со ссылкой на источники сообщило, что всех сотрудников госдепартамента США эвакуируют из Сирии в течение 24 часов, а вооруженные силы будут выведены за 60-100 дней.

Комментируя данный факт, Эрдоган отметил, что начавшийся вывод американских войск из Сирии вынудил Турцию отложить начало новой военной операции в Сирии.

В Турции создается национальное космическое агентство



Президент Турции Эрдоган ратифицировал закон о создании национального космического агентства. Агентство будет функционировать при министерстве промышленности и технологий Турции. Проект создания национального космического агентства в Турции является вторым крупнейшим после строительства судоходного канала в Стамбуле. Штаб-квартира агентства будет располагаться в Анкаре.

Отметим, что в феврале 2017 года на рассмотрение парламента Турции был представлен законопроект о создании Национального космического агентства. Впервые о создании Национального космического агентства правительство Турции объявило в январе 2016 года.

Руфиз Хафизоглу, заместитель главного редактора Trend

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