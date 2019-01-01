В США водитель чудом спасся от столкновения с поездом - ВИДЕО
В США полицейскому автомобилю чудом удалось избежать столкновения с поездомпередает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Офицер полиции Мокены в штате Иллинойс Питер Станглвич ехал на служебном автомобиле по одной из улиц города. Он приблизился к железнодорожным путям, однако никаких сигналов о приближении поезда не было.
На записи видно, что Станглвичу удалось быстро среагировать и свернуть влево. Буквально через секунду состав пересек железнодорожный переезд.
"Всю жизнь мне очень мало везло. Я купил тонны лотерейных билетов. Каждый из них был проигравшим. <...> Тогда я еще не знал, у меня была удача, просто нужно было подождать идеального времени. Вот и все мое везение сразу. Если я больше никогда ничего не выиграю, я прекрасно к этому отнесусь", - поделился эмоциями полицейский.
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