Спасатель рассказал, как вытаскивали ребенка из-под завалов в Магнитогорске

Спасатель центра "Лидер" Петр Гриценко, который вытащил из-под завалов дома в Магнитогорске 11-месячного мальчика, рассказал о том, как проходила эта операция.

Гриценко руководит в центре "Лидер" управлением первоочередных аварийно-спасательных работ в зонах ЧП. Он сообщил, что его оперативной группе поручили выдвинуться к участку работ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



"Была поставлена задача по разбору завалов и поиску возможных пострадавших. Отодвинули несколько плит, разобрали конструкции, после чего была минута тишины, чтобы услышать, есть ли звуки, и спасатель нашей группы услышал детский плач со стороны, примыкающей к дому. После этого остановили всю технику, чтобы еще раз убедиться. Кричали: "Тихо!" - и ребенок тоже реагировал, начинал затихать. Начали говорить: "Ну где же ты?" Он начал реагировать. И, убедившись, начальник центра сказал: здесь работаем".



По его словам, спасатели применили телевизионно-звуковую систему поиска - удочку с видеокамерой, - чтобы обследовать все полости. "Все полости проверили, которые вокруг большие были. Не нашли, но звук был отчетливый. После этого вызвали кинологический расчет, собака подтвердила, что там находится живой человек. Начали разбирать", - рассказал Гриценко.



Он добавил, что завал был очень плотный.

"Деревянные конструкции, полы, это все сжатое, одна на другую. Была опасность, что все это может обрушиться и поползти. Больше волновались не за жизни спасателей, а за маленького ребенка", - говорит спасатель.

Но сотрудники МЧС знали от очевидцев, что детская кроватка находится рядом с диваном, уточнил Гриценко.



"Закрепили, убрали диван, показались части детской кроватки. Разломанный шкаф, вещи. К ребенку было невозможно подобраться, потому что одна плита к другой подходили. Места было очень мало", - продолжил он, добавив, что слышал ребенка, но не мог действовать из-за опасности навредить.

"Я увидел части детской кроватки, слышал голос, увидел линолеум, но под ним были сломанные деревянные полы. Решил, что будем доставать его снизу, разбирая конструкции, разрежем линолеум, чтобы он оказался у нас в руках. Дальше уже разбирали доски, разрезали, ставили крепежи. И в конце разрезали линолеум, и увидел я личико", - рассказал Гриценко.

По его словам, ребенка спасло то, что он был прижат к полу детской кроваткой и матрасом и тепло одет - в кофточку и памперс. Под младенцем было флисовое одеяло, защищавшее от холода плиты, а голова оказалась зажата дверцами шкафа так, что туда проходил воздух. По мнению спасателя, "положение тела близкое к идеальному, чтобы так долго оставаться".

