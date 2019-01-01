Отец спасенного в Магнитогорске младенца помог отыскать ребенка

Отец младенца, которого нашли живым во вторник при разборе завалов жилого дома в Магнитогорске, перед этим пришел к спасателям и показал примерное место, где мог находиться его сын, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского сообщила, что 11-месячный ребенок найден живым под завалами в Магнитогорске. Ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан. По данным Минздрава РФ, младенец в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, у него серьезные обморожения, а также закрытая черепно-мозговая травма. В региональном главке МЧС сообщили, что спасенный младенец - девочка, но позже в пресс-службе губернатора уточнили, что это мальчик. Отец ребенка уточнил и возраст - 10 месяцев.



"Я был в тот день на работе, если бы был дома, то меня бы уже не было... Я вышел за другого человека в смену... Сегодня пришел на место, показал спасателям, где примерно искать. Надо было вчера это сделать, но не пустили вчера, была суматоха..." - сказал Евгений журналистам.

В больнице находится и его супруга. Он отметил, что они не уходят - "ждем, скрестив пальцы". По его данным, ребенок - в реанимации, его обследуют, врачи ничего пока не сообщали о его состоянии.

Двоюродная сестра жены Алиса уточнила, что мама со старшим ребенком спали на диване, а малыш - в кроватке, все они были в одной комнате, а отец был на работе. Когда все рухнуло, диван "ушел" в одну сторону, кроватка - в другую, им удалось спастись, добавила она.

Старший ребенок в семье, по данным пресс-службы горадминистрации, - трехлетний мальчик.

Около 4.00 мск в понедельник в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164. В зоне обрушения проживали 120 человек. По данным МЧС, погибли восемь человек, пятеро находятся в больницах.

