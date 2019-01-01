В США задержали подозреваемых в краже текилы на $500 тысяч

Правоохранительные органы в США задержали четырех человек, подозреваемых в краже текилы на сумму 500 тысяч долларов за день до Нового года, сообщает офис шерифа округа Хилсборо, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в ночь на 31 декабря в районе Тонотосасса, штат Флорида. После остановки на обед водитель грузовика, перевозивший алкогольный напиток, заметил, что его фургон исчез. Прибывшие на место представители правоохранительных органов начали поиски и примерно через полтора часа обнаружили трейлер и четырех мужчин, которые перемещали коробки с текилой Patron Tequila в другой фургон.

К тому моменту, как полиция вмешалась в происходящее, предполагаемые злоумышленники успели перенести в свой автомобиль часть находившихся в трейлере бутылок.

"(Всего) там было примерно 966 коробок текилы, розничная стоимость которых составляет 507 тысяч 105 долларов", - говорится в заявлении канцелярии.

Три человека были задержаны на месте происшествия, четвертый попытался сбежать, но впоследствии его также задержали. Расследование инцидента продолжается.

