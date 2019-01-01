Жители Бельгии до сих пор не обменяли на евро 16 млрд франков

Бельгия перешла на евро с января 2002 года, однако жители королевства до сих пор не обменяли на единую европейскую валюту 16 миллиардов бельгийских франков, что эквивалентно около 400 миллионам евро, сообщил Национальный банк Бельгии (BNB), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Евро стал официальной валютой 11 стран Евросоюза 1 января 1999 года. При этом в первые три года был "невидимым" - использовался в электронных платежах, а с 1 января 2002 года поступил в наличное обращение и заменил собой национальные валюты.



По данным газеты Echo, в Бельгии после перехода на евро покупательная способность населения, по сравнению с другими странами еврозоны, выросла в наименьшей степени - в среднем на 0,38% в течение каждого года с момента поступления евровалюты в наличное обращение. Более низкий показатель только у Греции и Италии.

Причиной снижения покупательной способности среднестатистической бельгийской семьи эксперты называют мировой финансовый кризис 2008-2009 годов, высокий уровень инфляции и рост цен на энергоносители.

