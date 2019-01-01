Бывший игрок сборной Франции раскритиковал Погба

Бывший игрок сборной Франции и "Челси" Клод Макелелераскритиковал полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Французу не нравится манера Погба праздновать голы в ворота соперника, когда "Манчестер Юнайтед" выигрывает с крупным счетом. Он отмечает голы танцами.

"Лично мне кажется, что он порой просто не уважает соперников. Хочется ему сказать: "Слушай, делай это (танцуй) в раздевалке, а не сейчас. Это разочаровывает. Ты выигрываешь со счетом 4:0 и танцуешь передо мной", - приводит слова Макелеле ESPN.