Бывший игрок сборной Франции раскритиковал Погба

1 января 2019 21:55

Бывший игрок сборной Франции и "Челси" Клод Макелелераскритиковал полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Французу не нравится манера Погба праздновать голы в ворота соперника, когда "Манчестер Юнайтед" выигрывает с крупным счетом. Он отмечает голы танцами.

"Лично мне кажется, что он порой просто не уважает соперников. Хочется ему сказать: "Слушай, делай это (танцуй) в раздевалке, а не сейчас. Это разочаровывает. Ты выигрываешь со счетом 4:0 и танцуешь передо мной", - приводит слова Макелеле ESPN.

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