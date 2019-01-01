Президент UFC считает возможным реванш Нурмагомедова и Макгрегора

Бой-реванш обладателя чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора может состояться в 2019 году при сопутствующих обстоятельствах. Об этом заявил во вторник новостному ресурсу TMZ президент UFC Дэйна Уайт, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он утвердительно ответил на вопрос, считает ли он возможным такой бой в этом году. "Да, я так считаю", - подчеркнул Уайт. "Пока все идет в верном направлении, бой должен состояться", - добавил он.

Президент UFC напомнил, что во многом судьба реванша зависит от результатов рассмотрения Атлетической комиссией штата Невада (NSAC) дела о драке на турнире UFC 229. "У нас пока нет вердикта Атлетической комиссии штата Невада. Когда это произойдет, мы сможем уже конкретно представлять себе дальнейший ход дел", - пояснил Уайт. Он не исключил, что первыми право сразиться с Нурмагомедовым могут получить другие бойцы, например, американец Тони Фергюсон.

Нурмагомедов защитил пояс чемпиона UFC в легком весе 7 октября прошлого года, победив Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде. После поединка россиянин спровоцировал массовую потасовку в зрительском зале. Оба бойца были отстранены до 10 декабря того же года, 6 декабря стало известно, что Макгрегор попросил отложить рассмотрение его дела, и NSAC одобрила его запрос. В тот же день юристы Нурмагомедова запросили перенос рассмотрения дела до следующего заседания комиссии.

Макгрегор провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 - досрочно) и потерпев три поражения. Ирландец был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту. Всего в активе россиянина 27 побед в 27 боях в смешанных единоборствах.