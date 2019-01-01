Помпео: США продолжат борьбу с "ИГ" и Ираном

Госсекретарь США Майк Помпео заявил на встрече с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в Бразилии, что США продолжат борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" и "иранской агрессией", пишет израильская газета Jerusalem Post со ссылкой на телеканал Channel 12, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы продолжим борьбу с ИГ и иранской агрессией", - заявил Помпео. Как сообщает телеканал, госсекретарь также отметил, что вывод войск США из Сирии не навредит обязательствам США перед Израилем.

Ранее госдеп США сообщил, что Помпео в рамках своего визита в Бразилию на инаугурацию избранного президента Жаира Болсонару проведет встречу с Нетаньяху.

Трамп в середине декабря заявил о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ не означает прекращения существования коалиции.

