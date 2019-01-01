В Турции разбился учебный самолет, есть раненый
1 января 2019 21:17 125
В турецком иле Коджаэли разбился учебный самолет, сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Согласно сообщению, в одномоторном самолете типа CESNA находились два человека. Ранения получил пилот, ученик обошелся без травм.
Авария произошла в 14:30 по местному времени. Причиной крушения указывается неисправность в двигателе самолета.
Раненый пилот доставлен в больницу.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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