В Турции разбился учебный самолет, есть раненый

1 января 2019 21:17

В турецком иле Коджаэли разбился учебный самолет, сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ,  передает Day.Az.

Согласно сообщению, в одномоторном самолете типа CESNA находились два человека. Ранения получил пилот, ученик обошелся без травм.

Авария произошла в 14:30 по местному времени. Причиной крушения указывается неисправность в двигателе самолета.

Раненый пилот доставлен в больницу.

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