В Магнитогорске из-под завалов достали тело девятого погибшего
1 января 2019 21:20 135
Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов после обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщили РИА Новости во вторник представитель пресс-центра ГУМЧС России по региону, передает Day.Az.
"Да, подтверждаем, что тело девятого погибшего извлекли... это предположительно женщина", - сказал он.
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