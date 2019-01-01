В Магнитогорске из-под завалов достали тело девятого погибшего

1 января 2019 21:20

Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов после обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщили РИА Новости во вторник представитель пресс-центра ГУМЧС России по региону, передает Day.Az.
"Да, подтверждаем, что тело девятого погибшего извлекли... это предположительно женщина", - сказал он.
 

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