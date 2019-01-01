Зонд New Horizon впервые разглядел астероид Ультима Туле

Космический зонд NASA New Horizon прислал на Землю первые снимки астероида Ultima Thule, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Маневр вошел в историю, как самый дальний пролет рукотворного аппарата мимо космического тела - он был совершен в так называемом Поясе Койпера, лежащем далеко за орбитой Плутона.

Находится астероид на расстоянии 6,4 млрд километров от Земли, радиосигнал от него идет 6 часов 8 минут. Этот астероид не являлся изначальной целью зонда New Horizons, запущенного еще в 2006 году. В 2015 году он достиг своей главной цели - Плутона и сделал множество открытий, связанных с этой карликовой планетой и ее спутником. После этого, учтя имеющиеся на борту запасы топлива, ученые направили зонд вглубь Пояса Койпера, к ранее выбранному астероиду.

Команда миссии принимает поздравления от руководства NASA. "Поздравления команде New Horizons, Лаборатории прикладной физики университета Джонса Хопкинса за то, что снова творите историю. Вдобавок к тому, что вы стали первыми на Плутоне, сегодня зонд пролетел самый далекий в истории объект, который хранит следы зарождения нашей Солнечной системы", - заявил глава NASA Джим Брайденстайн.