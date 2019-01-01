Шведская полиция проверяет сообщения о стрельбе у мечети в новогоднюю ночь

Полиция выясняет обстоятельства стрельбы близ мечети в городе Мальмё на юге Швеции в ночь на 1 января, говорится в сообщении для прессы городской полиции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Подозреваемых в стрельбе нет, в результате происшествия никто не пострадал. Начато предварительное расследование о покушении на убийство, нарушении закона об оружии с отягчающими обстоятельствами и причинении ущерба", - сказано в сообщении.



Поясняется, что сообщение о подозрениях на стрельбу поступило утром 1 января.

Специалисты осмотрели место происшествия и обнаружили "следы использования огнестрельного оружия". Сколько именно раз стреляли, не уточняется.

Как поясняет местная шведская газета Sydsvenskan, повреждено одно из окон мечети.

