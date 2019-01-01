Названо число пропавших без вести при обрушении в Магнитогорске

1 января 2019 23:45

Региональное управление МЧС Челябинской области сообщило, что неизвестно местонахождение 32 человек после взрыва и обрушения в жилом доме в Магнитогорске, сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По последним данным, при обрушении девять человек погибли.

"С момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 15 человек, из них девять человек погибли (детей нет), шесть - спасены (в том числе два ребенка). Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Проводится работа по установлению местонахождения еще 32 человек", - сообщили в МЧС.

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