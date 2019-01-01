Евросоюз прекращает выпуск банкноты номиналом 500 евро
1 января 2019 23:56 215
В январе 2019 года 17 из 19 национальных центральных банков еврозоны перестанут выпускать банкноты номиналом 500 евро. Об этом сообщили в пресс-службе Европейского центробанка, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Отмечается, что полное прекращение выпуска банкноты произойдет 27 января. Вместе с тем, Австрия и Германия продолжат печатать банкноты до 26 апреля. Это позволит провести плавный переход, а также связано с логистикой.
В ЕЦБ рассказали, что все банкноты в 500 евро продолжают оставаться законным платежным средством и могут использоваться для осуществления платежей. О прекращении выпуска банкнот сообщалось еще в мае 2016 года. Данная банкнота стала слишком популярной у криминалитета.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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