В Армении выросло число особо тяжких преступлений
1 января 2019 23:14 85
В Армении зарегистрирован резкий рост тяжких и особо тяжких преступлений, передает Day.Az со ссылкой на News.am.
По данным национальной статистической службы, рост преступлений в Армении составил 13%, а особо тяжких на 30%.
В январе-ноябре 2018 г зарегистрировано 20267 преступлений. В прошлом году за тот же период зарегистрировано 17898 преступлений. В 2018 г совершено 209 особо тяжких преступлений. В прошлом году 161. Число тяжких преступлений 3224, в прошлом году - 2404.
При этом выросло число преступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия, боеприпасов. Таких преступлений зарегистрировано 53, в прошлом году 49.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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