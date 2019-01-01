В Армении выросло число особо тяжких преступлений

В Армении зарегистрирован резкий рост тяжких и особо тяжких преступлений, передает Day.Az со ссылкой на News.am.

По данным национальной статистической службы, рост преступлений в Армении составил 13%, а особо тяжких на 30%.

В январе-ноябре 2018 г зарегистрировано 20267 преступлений. В прошлом году за тот же период зарегистрировано 17898 преступлений. В 2018 г совершено 209 особо тяжких преступлений. В прошлом году 161. Число тяжких преступлений 3224, в прошлом году - 2404.

При этом выросло число преступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия, боеприпасов. Таких преступлений зарегистрировано 53, в прошлом году 49.