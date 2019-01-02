В Вашингтоне застрелили морского пехотинца

Военнослужащий Корпуса морской пехоты США скончался во вторник от огнестрельного ранения после инцидента со стрельбой на территории казармы в Вашингтоне, говорится в заявлении морской пехоты, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Военнослужащий Корпуса морской пехоты США скончался от огнестрельного ранения при выполнении своих обязанностей в казармах морской пехоты в Вашингтоне", - следует из комментария.

Полиция прибыла на место инцидента и в настоящее время проводится расследование.

Личность военнослужащего не раскрывается. Детали инцидента пока также неизвестны.

"Приоритетами командования являются забота о семье и друзьях морского пехотинца", - сказал полковник Дон Томич, командир казармы морской пехоты.

