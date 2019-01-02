На Мадагаскаре ученые обнаружили новый вид орхидей

На Мадагаскаре австрийский ботаник Антон Зидер обнаружил новый вид орхидей с сильно пахнущими цветками. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает National Geographic.

Ученый передал свои находки в Королевский ботанический сад Кью. Фотографии орхидеи и ее заспиртованный экземпляр, присланный в обувной коробке, были исследованы Йоханом Хермансом, научным сотрудником Королевского ботанического сада Кью.

Он подтвердил, что растение, названное Cynorkis christae, является новым для науки. "Это настоящая находка, - сказал Йохан. - Отличительной чертой этой орхидеи является ее сладкий аромат, который похож на запах шампанского".

У Cynorkis christae крупные цветки. Большая их часть - белые, а верхние лепестки имеют ярко-бордовую окраску.

"Я удивлен тем, что эта орхидея не была найдена раньше, - говорит Йохан. - Возможно, дело в том, что она растет в отдаленном районе". К тому же увидеть цветок можно лишь в течение одного месяца - растение цветет только в сезон дождей.