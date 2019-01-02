Правительство Сомали объявило спецпредставителя ООН персоной нон-грата

Правительство Сомали объявило во вторник главу миссии ООН по содействию Сомали Николаса Хейсома персоной нон-грата. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает местное издание Garowe Online, ссылаясь на заявление МИД.

На пост спецпредставителя по Сомали и главы миссии ООН по содействию Сомали он был назначен в сентябре 2018 года.

"Сомали уведомляет генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о том, что посол Организации Объединенных наций Николас Хейсом объявлен персоной нон-грата и не может работать в стране", - говорится в заявлении министерства.

Министерство обвинило Хейсома в "вопиющем нарушении протоколов" и "намеренном вмешательстве" во внутренние дела страны, уточняет издание. Решение последовало после письма спецпредставителя, потребовавшего от правительства объяснить причины гибели гражданских во время протестов в сентябре 2018 года и юридическое обоснование задержания бывшего главаря радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" Мухтара Робоу, перешедшего на сторону правительства.

Хейсом - юрист с обширным международным опытом. Он специализируется на вопросах демократического управления, конституционных реформ и реформ избирательных систем, процессов примирения и мирного процесса. С 2016 года он занимал пост спецпосланика по Судану и Южному Судану. С 2014 по 2016 года был спецпредставителем генерального секретаря в Афганистане и главой миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA).

В задачи миссии ООН по содействию Сомали (UNSOM) входит консультативное содействие сомалийским властям в формировании сил безопасности, полиции, в разоружении боевиков и разминировании территории.

