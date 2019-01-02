Ужасный пожар в Стамбуле

В стамбульском районе Фатих полностью сгорело трехэтажное здание.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на Trend, о причинах пожара не сообщается. К месту происшествия были привлечены сотрудники полиции, пожарники и служба скорой помощи.

В краткое время пожар перешел на два здания. Жители зданий были эвакуированы. Пожарники смогли потушить пожар в зданиях.

Сообщается, что в ходе пожара пострадавших нет.