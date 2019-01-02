В Турции: столкнулись 10 автомобилей, есть раненые - ФОТО

В городе Адана, что на юге Турции, в результате дорожно-транспортного происшествия столкнулись 10 автомобилей, 7 человек получили ранения.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сообщает CNN Turk.

"10 автомобилей столкнулись в резульатті ДТП в Адане сегодня вечером, 7 человек получили ранения. Дорога, где произошла авария, закрыта для движения транспорта", - сообщили спасатели.

Пострадавшим оказана первая помощь на месте, они были доставлены в больницу.

Из числа пострадавших - трое водители транспортных средств.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook