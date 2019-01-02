В Турции: столкнулись 10 автомобилей, есть раненые - ФОТО
2 января 2019 09:26 152
В городе Адана, что на юге Турции, в результате дорожно-транспортного происшествия столкнулись 10 автомобилей, 7 человек получили ранения.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сообщает CNN Turk.
"10 автомобилей столкнулись в резульатті ДТП в Адане сегодня вечером, 7 человек получили ранения. Дорога, где произошла авария, закрыта для движения транспорта", - сообщили спасатели.
Пострадавшим оказана первая помощь на месте, они были доставлены в больницу.
Из числа пострадавших - трое водители транспортных средств.
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