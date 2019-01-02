Мигранты зашили себя в матрасы, чтобы попасть на территорию ЕС - ВИДЕО
2 января 2019 09:43 169
Двое нелегальных мигрантов из Африки попытались проникнуть на территорию ЕС в матрасах. Видео их задержания опубликовал в Twitter сенатор Испании Джон Иньярриту, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
На обнародованных кадрах видно, как испанские полицейские снимают с крыши автомобиля два матраса и кладут их на землю. Вскрыв постельные принадлежности, сотрудники правоохранительных органов обнаружили в них два афроамериканца.
"Пока нет безопасных запросов убежища, подобные ситуации будут продолжаться", - заявил сенатор.
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