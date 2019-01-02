В Нидерландах конкурс по разжиганию костров закончился огненным дождем - ВИДЕО

Популярное в Нидерландах развлечение по разжиганию самого большого костра едва не обернулось трагедией. Инцидент произошел в Гааге, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Согласно правилам соревнования, его участники должны построить большие башни из деревянных поддонов, после чего поджечь их. Побеждает та команда, у которой получилось развести самое большое пламя.

Однако в этот раз забава вышла из-под контроля. Огонь стал быстро распространяться, образуя огромные пламенные смерчи. После этого вспыхнули находившиеся рядом дома и автомобили, а на головы зрителей и участников конкурса обрушился огненный дождь.

Люди стали в панике разбегаться, пытаясь найти укрытие. Лишь по счастливой случайности во время происшествия никто не пострадал.

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