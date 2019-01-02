Во Франции люди встретили Новый год на застрявшем аттракционе - ВИДЕО

Во французском городе Ренн Украина встретила 2019-й год. Поздравляем! Украина встретила 2019-й год. Поздравляем! в новогоднюю ночь восемь человек оказались заблокированными на неисправном аттракционе на высоте 60 метров, сообщает радиостанция France Info.

Аттракцион Bomber Max, состоящий из двух вращающихся гондол, вышел из строя около 21:30. Спасательная операция началась только через полтора часа, когда прибывшие пожарные развернули лестницу высотой 30 метров, передает Day.Az со ссылкой на tsn.ua.

Предполагалось, что заблокированные посетители, среди которых было несколько подростков, самостоятельно преодолеют расстояние, спустившись по "плечу" аттракциона на платформу лестницы.

Однако маневр оказался невыполнимым, поэтому спасателям пришлось вызвать вертолет для эвакуации участников инцидента.

Согласно сообщениям СМИ, спасательная операция продолжается уже несколько часов, поэтому Новый год застрявшая компания встретила просто в небе.

Сейчас до земли добрались только два человека, еще шестеро ожидают своей очереди.

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