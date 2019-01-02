Израиль вслед за США официально вышел из ЮНЕСКО

Соединенные Штаты и Израиль с 2019 года покинули Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сообщает The Times of Israel.

Причину ухода объяснил представитель Израиля в ООН Дэнни Данон. Он сказал, что его страна не планирует быть членом "организации, которая действует против нее".

"ЮНЕСКО - это орган, который непрерывно переписывает историю, в частности стирая связи евреев с Иерусалимом. Им (этим органом. - Ред.) манипулируют враги Израиля, поэтому он постоянно выделяет единую еврейское государство для осуждения", - подчеркнул Данон.

Как известно, решение администрации президента США Дональда Трампа о выходе Соединенных Штатов из "культурной" организации ООН - ЮНЕСКО - официально вступило в силу 1 января.

Вместо представительства США учредят постоянную наблюдательную миссию при ЮНЕСКО, прекратив сотрудничество по ряду вопросов, включая всемирное наследие, свободу прессы, а также науку и образование.

Отметим, что США покидают ЮНЕСКО уже во второй раз. Впервые такое решение было объявлено в 1984 году. Спустя 19 лет, Штаты вернулись в организацию.

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