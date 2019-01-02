В Австрии юноша погиб во время запуска фейерверка-"бомбы" в новогоднюю ночь

В федеральной земле Верхняя Австрия в поселении Ебершванг 17-летний парень получил смертельные ранения в результате неудачного запуска фейерверка "шаровая бомба" в новогоднюю ночь.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сообщает Австрийское агентство печати" (АРА).

"В Ебершванге в новогоднюю ночь 17-летний парень погиб во время запуска "шаровой бомбы". Как заявили в полиции, молодой человек получил тяжелые ранения головы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что парень во время частного празднования перед Новым годом успешно запустил шесть маленьких "шаровых бомб". Для запуска он использовал самодельные, вертикально установленные металлические трубы.

Ровно в полночь юноша хотел запустить свою самую большую, 15-сантиметровую в диаметре "бомбу". Однако, бумажный фитиль (так называемый "стопин") не сработал до конца, после чего парень вместе со своим другом подошел к почти метровой пусковой трубе и зажег фитиль второй раз. В результате в трубе сразу произошел взрыв.

Юноша, который непосредственно стоял у пусковой трубы, получил тяжелые ранения головы и был доставлен в больницу, где вскоре скончался. Его товарищ, который стоял в двух метрах от металлической трубы, не пострадал.

Сейчас идет расследование инцидента, также правоохранители выясняют, легально ли было куплено пиротехническое средство.

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