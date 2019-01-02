Редкие носороги в Индонезии оказались под угрозой вымирания

Если на Индонезию обрушится новое цунами, могут окончательно вымереть яванские носороги - вид, находящийся на грани полного исчезновения, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Ссылаясь на зоозащитников, BBC пишет, что, хотя когда-то представители этого вида жили на всей территории джунглей Юго-Восточной Азии и Индии, сегодня их численность сократилась до 67 особей, которые живут исключительно в национальном парке Уджунг Кулон.

К несчастью, заповедник расположен в районе, пострадавшем от цунами, которое обрушилось на страну на прошлой неделе после извержения вулкана Анак-Кракатау. В результате случившегося множество построек парка были уничтожены, а также погибли два его сотрудника.

Поскольку активность вулкана сохраняется, индонезийские власти озаботились перемещением яванских носорогов.

Председатель Фонда носорогов Индонезии Видодо Сукохади Рамоно рассказал о планах создать вторую группу носорогов, частично их расселив.

Правительство страны, в свою очередь, уже несколько лет безуспешно занимается поисками подходящей местности.

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