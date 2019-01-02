Иранки в новогоднюю ночь "оккупировали" заведения Вана - ВИДЕО - ФОТО

В новогоднюю ночь отели и развлекательные заведения Вана были полны веселящимися гражданами соседнего Ирана, которые целенаправленно приехали хорошо провести время в этом турецком городе, сообщают местные СМИ.

Иранцы привыкли приезжать в Турцию, чтобы позволить себе то, что невозможно реализовать у себя на родине из-за религиозных ограничений и запретов. Поэтому смеющиеся люди, говорящие на фарси - частая примета праздничных улиц турецкого Вана. В Турции они могут позволить себе безбоязненно веселиться, ярко одеваться и в меру выпивать, а также совершать опустошительные набеги на местные торговые центры, передает Day.Az со ссылкой на rusturkey.com.

Турецкие заведения охотно идут навстречу иранским гостям - и живая музыка и песни на фарси стали неотъемлемой частью развлекательных мероприятий Вана.

Постояльцы одного из отелей Вана прокомментировали журналистам цель своей поездки: "Мы специально приехали в Ван, чтобы встретить новый год! Нам очень здесь нравится!. Желаем всем хорошо отпразновать, а также мира и братских отношений между народами. Всех с Новым годом! Мы отлично проводим время".

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

