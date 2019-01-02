В Магнитогорске из-под завалов извлекли тела 14 погибших

В Магнитогорске из-под завалов дома, где произошел взрыв бытового газа, извлекли тела еще трех погибших. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщил оперативный штаб МЧС.

"Поисково-спасательные работы в Челябинской области, из-под завалов извлечены 14 погибших (в том числе один ребенок)", - говорится в сообщении,

Ранее сообщалось о том, что найдены тела 11 погибших.

Взрыв бытового газа прогремел в десятиэтажном доме на проспекте Карла Маркса, 164, около 5:00 по бакинскому времени 31 декабря. После взрыва обрушился один из подъездов. По данным МЧС, разрушены 26 квартир, в которых жили 46 человек.

В больницах Магнитогорска остаются пятеро пострадавших при обрушении. Накануне спасатели нашли под завалами еще одного выжившего - одиннадцатимесячного мальчика. Его в тяжелом состоянии эвакуировали в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Судьба порядка 30 человек все еще неизвестна.

Спасатели продолжают разбор завалов на месте происшествия и обследуют остальные 11 подъездов дома при помощи комплекса "Струна".